Лондон, , 04:54 — REGNUM Всеобщий карантин, действующий в Великобритании из-за ситуации с коронавирусом, закончится не скоро, поскольку уровень заражений в стране крайне высок. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон 22 января в ходе пресс-конференции.

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Он напомнил, что королевство столкнулось с новым вариантом SARS-CoV-2 и действующий режим ограничений наиболее эффективен для противостояния вирусу. Также, по словам Джонсона, власти должны убедиться, что в Великобритании нет других штаммов вируса, а вакцинация от COVID-19 дает результаты, что позволит отменить карантинные меры.

Глава правительства подтвердил, что 15 февраля будет рассматриваться вопрос о прекращении локдауна в королевстве. При этом Джонсон намекнул, что власти вряд ли откажутся от карантина из-за сложившейся обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января, по сведениям британского правительства, в Великобритании число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 40 261 и достигло 3 583 907.

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