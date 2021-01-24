Тирана, , 09:00 — REGNUM Албанское статистическое агентство Monitor 22 января опубликовало отчет, согласно которому избыточная смертность в стране в 2020 году почти в пять раз превышает официальное число жертв пандемии.

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Согласно статистике, в 2020 году в Албании умерли около 28 тысяч человек, при этом среднее число смертей в период с 2015 по 2019 год составило 22 тысячи человек. Оставшиеся шесть тысяч смертей связывают с пандемией. При этом официальная статистика по смертности от COVID-19 указывает лишь на 1296 смертей.

Рост смертности может быть связан со старением населения, а также с экономическими последствиями землетрясений 2019 года, обрекших на бедность тысячи семей, сравнение эпидемиологической статистики Албании статистикой соседних стран является косвенным свидетельством связи избыточной смертности с пандемией.

Дело в том, что албанская статистика по смертности крайне резко превышает порог 10 человек в день, в то время как в Косово и Северной Македонии этот уровень смертности достигался примерно через две недели после того, как суточное число выявляемых случаев заражения достигало 300−400. В Албании же уже месяц ежедневно выявляется около 500 случаев заражения ежедневно, при этом уровень смертности практически не увеличился.

После этой публикации экс-депутат парламента Албании из рядов Демократической партии Албании Грида Дума 22 января обвинила премьер-министра страны Эди Раму в сокрытии подлинных масштабов смертности от COVID-19.

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