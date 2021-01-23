Тегеран, , 09:04 — REGNUM 22 января сухопутным силам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в ходе операции удалось задержать антиреволюционного террориста, убившего начальника полиции в августе 2018 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

КСИР

По данным отдела по связям с общественностью базы сухопутных сил КСИР «Наджаф Ашраф», после серии всесторонних разведывательных мероприятий был арестован поддерживаемый иностранными властями террорист, убивший майора Хасана Малеки, начальника дорожной полиции Равансара Керманшаха.

«Виновник этого чудовищного преступления был передан иранским судебным органам», — отметили в отделе по связям с общественностью.

15 августа 2018 года поддерживаемый иностранными властями элемент застрелил в майора Хасана Малеки в Равансаре на глазах у его маленького ребенка в соответствии с целью антиреволюционных группировок нарушить мир и безопасность в Иране.

Равансар находится в 47 км от северо-западного города Керманшах, столицы одноименной провинции (остана).