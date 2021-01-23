Тегеран, , 09:31 — REGNUM 22 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки COVID-19 унёс в стране жизни 75 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что 75 человек скончались в результате заражения смертельным вирусом. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 57 225 человек.

Говоря о текущей ситуации с пандемией в Иране, Лари заявила, что за последние 24 часа было обнаружено 6305 новых случаев заражения COVID-19, при этом 589 человек госпитализированы.

Она также отметила, что в общей сложности 1 360 852 иранца подверглись заражению смертельным вирусом, из них 1 151 676 либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Пресс-секретарь подчеркнула, что 4134 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила свыше 96 миллионов человек по всему миру, более двух миллионов погибли.