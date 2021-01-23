Красноярск, , 04:36 — REGNUM В субботу, 23 января, в Красноярске будет облачно, небольшой кратковременный снег, температура воздуха −15… −13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 08:00 на Театральной площади было — 14 °C.

Ночью с 23 на 24 января ожидается до −21… −18 °C, небольшой снег.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 января, в Красноярске до −17… −14 °C днём и около −30… −24 °C ночью.

В понедельник, 25 января, в Красноярске ожидается до −29… −27 °C днём. Ночью — до −37… −34 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 23 января на севере центральных районах Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью −35… −30 °C, местами до — 40 °C, днём местами −35… −30 °C.

23−25 января на юге Таймырского и в Эвенкийском муниципальных районах сохранится сильный мороз до −50… −45 °C, в Эвенкийском муниципальном районе местами до −58… −55 °C.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.