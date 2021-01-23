Бразилиа, , 03:40 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Бразилии увеличилось на 56 552 за сутки и составило 8 753 920. Об этом 22 января сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.

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Вместе с тем 7 594 771 факт инфицирования завершился выздоровлением пациентов. Также за 24 часа в Бразилии от осложнений при COVID-19 скончалось 1096 человек. С начала наблюдений за пандемией коронавируса в стране по этой причине умерло 215 243 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Бразилию из Индии прибыли 2 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

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