Ашхабад, 23 января 2021, 03:22 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» начали на территории Туркмении, заявил министр здравоохранения медицинской промышленности страны Нурмухаммед Аманнепесов, 22 января передает Туркменское телевидение.
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Вакцина была зарегистрирована в республике 18 января.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил зарегистрировать в стране российскую вакцину от COVID-19 «Эпиваккорона», созданную Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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