Ашхабад, 23 января 2021, 03:13 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», разработанная Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет зарегистрирована в Туркмении, 22 января передает Туркменское телевидение.
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Соответствующее поручение дано президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым министру здравоохранения и медицинской промышленности республики Нурмухаммеду Аманнепесову.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Туркмении была зарегистрирована российская вакцина от COVID-19 «Спутник V
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