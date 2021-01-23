Берлин, , 02:56 — REGNUM Первый случай заражения новой формой коронавируса SARS-CoV-2 из Бразилии зарегистрировали в Германии, заявил министр по социальным делам региона Кай Клозе, 22 января сообщает агентство DPA.

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Пациент, у которого отсутствуют симптомы COVID-19, прибыл в город Франкфурт-на-Майне 21 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января агентство Associated Press распространило информацию о том, что темпы увеличения летальных исходов от COVID-19 в Германии стремительно растут, несмотря на уменьшение числа новых случаев заражения.

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