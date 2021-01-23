Лиссабон, , 02:27 — REGNUM Первый факт инфицирования новой разновидностью коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженной в ЮАР, зафиксировали в Португалии, 22 января сообщило агентство Lusa.

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Этим случаем занимаются специалисты Национального института здоровья имени Рикарду Жорже (INSA), которые уведомили госорганы для реагирования на опасность вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 января Португалия приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за зарегистрированного на территории королевства нового штамма SARS-CoV-2.

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