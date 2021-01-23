Сан-Паулу, Бразилия, , 02:11 — REGNUM Два млн доз вакцины от COVID-19, созданной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, доставили в бразильский город Сан-Паулу, 22 января передает телесеть TV Brasil.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Для страны это первая партия указанного препарата. Она была произведена Институтом сыворотки Индии (SII). Груз в аэропорту Гуарульюс встречала высокопоставленная делегация, состоящая из членов правительства Бразилии. Вакцину планируют распределять между всеми бразильскими регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии производством вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca должно заняться научно-исследовательское объединение имени Освалдо Круза. 19 января стало известно, что из-за задержки поставок сырья первая партия препарата будет выпущена на месяц позднее запланированного срока — в марте 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии выявили более 64,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом