Москва, , 09:15 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле считают недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января и тем более вовлечение в них молодых людей и детей, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 23 января в социальной сети Facebook.

«Учитесь у штатов, как правильно таких называть и что с ними делать», — пишет Aleksej R.

Многие пользователи высказали свою однозначную позицию, согласно которой несанкционированные акции необходимо жёстко пресекать. Граждане призвали обратить внимание на опыт США в данном вопросе, где акции протеста буквально подавляются силовиками.

«Незаконные акции должны пресекаться! Без вариантов!» — считает Ольга С.

Нашлись и те, кому складывающаяся ситуация показалась войной олигархических кланов. Люди уверены, что от победы той или иной стороны государству и его населению точно лучше не станет.

«Это война двух олигархических кланов. Кто бы из них ни победил — народ проиграет», — написал Вадим Б.

Напомним, 22 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле считают недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января и тем более вовлечение в них молодых людей и детей.