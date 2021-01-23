Москва, , 09:04 — REGNUM Информация о том, что президент США Джозеф Байден убрал со своего стола в Белом доме красную кнопку, которую его предшественник Дональд Трамп использовал для вызова официанта с его любимым напитком — диетической колой, вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 23 января в социальной сети Facebook.

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"Боится электричества, вместо кнопки повесил шнурок с колокольчиком, как в былое колониальное время», — шутит Alex B.

Многие пользователи тут же принялись шутить на тему новости. Некоторые из них предположили, что кнопку решили убрать, потому что по соседству не оказалось кнопки для вызова официанта с виски.

«Правильно, потому что, кола без виски — зря потраченные бюджетные ресурсы», — считает Ойбек М.

Некоторые комментаторы предположили, что сама новость является дешёвой пиар-акцией нового президента США. Граждане уверены, что данной кнопкой можно было попросту не пользоваться, но из этого решили сделать громкий инфоповод.

«Можно было просто не пользоваться кнопкой, а не пиариться. Наверное, секретарша будет у него в кабинете на постоянной основе», — написала Oksana T.

Нашлись и те, кого данная новость возмутила. Граждане уверены, что данная кнопка предназначалась не только для колы, а в принципе для вызова помощника, чтобы тот исполнил все свои непосредственные обязанности.

«Как противно читать эту хреновину. Почему колу? У любого мало-мальски начальника есть секретарша, которая подаст минералку, кофе. Почему Трамп не мог этого делать?! Что за мерзкая привычка ёрничать и всё опошлять?!», — задаётся вопросом Татьяна Ф.

Напомним, 22 января президент США Джозеф Байден убрал со своего стола в Белом доме красную кнопку, которую его предшественник Дональд Трамп использовал для вызова официанта с его любимым напитком — диетической колой, сообщило агентство Associated Press.