Олбани, США, , 01:21 — REGNUM Все дозы вакцины от COVID-19, имеющиеся в резерве у американского штата Нью-Йорк, почти израсходованы, заявил губернатор региона Эндрю Куомо, 22 января передает телеканал NY1.

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По его словам, 22 января в центрах вакцинации штата в наличии оставалось 28 тыс. доз препарата, а медики ежедневно ставят жителям 80 тыс. прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января Эндрю Куомо попросил компанию Pfizer начать прямые поставки в Нью-Йорк вакцины от COVID-19, минуя федеральные власти. Он объяснил свои намерения дефицитом препарата в штате.

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