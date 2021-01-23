Загреб, , 00:58 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 4863 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 22 января.

Дубровник, Хорватия Лариса Хорохова © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

К аппаратам-ИВЛ подключено 136 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 3321.

В Хорватии 227 969 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.

Напомним, что раннее 21 января в Хорватии было подтверждено 776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 27 смертельных случаев.