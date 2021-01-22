Рим, , 23:58 — REGNUM Итальянские власти частично заблокировали доступ к социальной сети TikTok из-за трагического инцидента с ребёнком, передаёт 22 января агентство ANSA.

TikTok Solen Feyissa

Как сообщается, поводом для этого решения послужил случай в Палермо, где 10-летняя школьница задохнулась, пытаясь выполнить опасный «челлендж» в соцсети.

Итальянская прокуратура начала расследование по данному факту. Тем временем государственный орган по защите персональных данных распорядился до 15 февраля заблокировать аккаунты всех пользователей TikTok, возраст которых невозможно документально проверить.

Отмечается, что TikTok предназначен для пользователей старше 13 лет. Между тем итальянские уполномоченные органы уже неоднократно обращали внимание, что администрация сервиса не уделяет должного внимания обеспечению прав несовершеннолетних, позволяя обойти установленный возрастной порог.