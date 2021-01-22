Подгорица, , 23:54 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1590 проведённых ПЦР-тестов, выявили 484 новых случая коронавирусной инфекции, еще 3 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 22 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 3 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 88 лет, а самому младшему 80 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 57 482, а количество скончавшихся составляет 765 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 21 января в Черногории было подтверждено 419 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 4 смертельных случая.