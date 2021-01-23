Париж, , 08:51 — REGNUM Общее число случаев COVID-19, зарегистрированных во Франции с начала пандемии, превысило три миллиона 22 января, по данным министерства здравоохранения. Об этом сообщает CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

С начала пандемии в стране было зарегистрировано не менее 3 011 257 случаев заражения COVID-19.

22 января было зарегистрировано еще 23 292 случая, а также, по меньшей мере, 649 смертей за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших составило 72 647 человек.

Французское правительство поставило перед собой цель сократить ежедневное число новых случаев заражения до пяти тысяч. Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что в настоящее время уровень заболеваемости «как высок, так и относительно стабилен», при наличии «около 20 тысяч» случаев в день.