Рим, , 23:43 — REGNUM В середине января 2020 года коронавирус стал распространяться в Италии медленнее, таковы данные национального Высшего института здравоохранения, опубликованные в пятницу, 22 января.

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Индекс распространяемости снизился до 0,97. Замедление было зафиксировано после пяти недель роста этого показателя.

Ранее эксперты высказали предположение, что распространение вируса удалось замедлить благодаря жестким ограничениям, введенным на период рождественских каникул.

По данным на 22 января, в Италии умерли 84 674 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 472 (днем ранее — на 521). Число подтвержденных носителей выросло на 13 633 (днем ранее — на 14 078). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 441 854 — 4% населения страны. В настоящее время заражены 502 053 человека — на 14 515 меньше, чем днем ранее. 21 января прививку от коронавируса сделали 29 508 гражданам. Общее число вакцинированных составляет 1 296 678 344 — более 2% населения страны.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.