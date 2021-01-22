Киев, , 23:42 — REGNUM Национальный траур объявлен на Украине 23 января 2021 г. в память о погибших во время пожара в доме престарелых в Харькове. Соответствующий указ подписал 22 января украинский президент Владимир Зеленский.

«В связи с трагедией, произошедшей 21 января 2021 года в результате пожара в доме престарелых в городе Харькове и которая привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить на Украине 23 января 2021 года днём траура», — сообщается в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 человек погибли и 11 — пострадали в результате пожара в доме престарелых в Харькове 21 января. Несколько человек сейчас лежат в больнице с ожогами. Возгорание, предположительно, могло произойти из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

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