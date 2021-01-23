Мадрид, , 08:48 — REGNUM Министерство здравоохранения Испании сообщило 22 января, что по крайней мере 1.411 человек умерли на прошлой неделе от COVID-19. Это самый высокий недельный показатель смертности в стране с момента начала пандемии, сообщает ABC.

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Министерство также сообщило, что по крайней мере 193 139 человек заразились COVID-19 на прошлой неделе, что является самым высоким показателем в этом году.

С начала пандемии в Испании было зарегистрировано, по крайней мере, 2 499 560 случаев COVID-19.

Большая часть Испании по-прежнему находится в режиме строгой изоляции, при этом в стране введен ночной комендантский час, а все развлекательные заведения закрыты.

С 25 января в стране вводят ограничения на передвижение с 22:00 до 6 утра, закрывают торговые точки с 21:00 вечера и еще больше ограничивают частные собрания — не более четырех человек могут встречаться, если они не живут в одном и том же доме.