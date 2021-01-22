Белград, , 23:43 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 10 638 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 161 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 22 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 380 802, а количество смертельных случаев выросло до 3849 человек.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 22 января — рекордный день с точки зрения вакцинации. 40 000 человек были привиты от коронавируса в Сербии.

«Сегодня уже привито около 36 000 человек. Я верю, что ситуация улучшится. Вакцинация спасёт много жизней», — сообщил Вучич журналистам на пресс-конференции в Крагуевце.