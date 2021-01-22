Рим, , 23:35 — REGNUM Из-за задержки поставок вакцины от коронавируса компании Pfizer в Италию в ряде регионов страны переносят сроки начала вакцинации пожилых граждан, передают местные СМИ в пятницу, 22 января.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

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В частности, в столичном регионе Лацио (Рим) начало онлайн-бронирования прививок для граждан старше 80 лет перенесено на 1 февраля, начало собственно вакцинации — на 8 февраля.

Первыми в Италии начинают прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 22 января, в Италии умерли 84 674 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 472 (днем ранее — на 521). Число подтвержденных носителей выросло на 13 633 (днем ранее — на 14 078). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 441 854 — 4% населения страны. В настоящее время заражены 502 053 человека — на 14 515 меньше, чем днем ранее. 21 января прививку от коронавируса сделали 29 508 гражданам. Общее число вакцинированных составляет 1 296 678 344 — более 2% населения страны.