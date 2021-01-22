Рим, , 23:26 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 22 января, в Италии умерли 84 674 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 472 (днем ранее — на 521), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 13 633 (днем ранее — на 14 078).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 441 854 — 4% населения страны. В настоящее время заражены 502 053 человека — на 14 515 меньше, чем днем ранее.

21 января прививку от коронавируса сделали 29 508 гражданам. Общее число вакцинированных составляет 1 296 678 344 — более 2% населения страны.