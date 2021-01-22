Женева, Швейцария, , 23:24 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 624 353 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 16 079 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как сообщается, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 96 267 473 инфицированных коронавирусом, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 2 082 745.

Напомним днём ранее ВОЗ сообщала о 610 413 новых случаев заражения и 14 569 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.