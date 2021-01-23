Москва, , 08:53 — REGNUM Предложение производителей картофеля ретейлерам снизить требования для своей продукции и ввести в ассортимент товары «экономкласса», вызвал реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 22 января в социальной сети Facebook.

«Скажите, а чем отличается себестоимость крупного и мелкого картофеля?», — задаётся вопросом Андрей М.

Многие пользователи выразили непонимание по поводу того, чем картошка «экономкласса» отличается от обычной. Люди встревожены тем, что подобный картофель может оказаться значительно более низкого качества.

«А раньше мы, выходит, картофель «бизнес-класса» покупали!», — шутит Екатерина А.

Некоторые наоборот, оказались уверены, что речь идёт о картошке меньшего размера, а это, по их мнению, является преимуществом. Граждане указали на то, что такой картофель якобы менее вредный и более вкусный.

«Маленький картофель намного полезней у него меньше гербицидов и разных химических добавок и он намного вкуснее», — считает Vladimir R.

Нашлись и те, кто указал, что возникновение на полках магазинов картошки «экономкласса» является показателем критического состояния в обществе, где наблюдается глубокое расслоение на нищих и богатых.

«Апогей расслоения общества по доходам. Нет денег, вот, копи на картошку эконом класса», — написала Маргарита Ш.

Напомним, 22 января производители картофеля предложили ретейлерам снизить требования для своей продукции и ввести в ассортимент товары «экономкласса», сообщил «Коммерсант».