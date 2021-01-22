Скопье, , 23:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в пятницу, 22 января, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 1854 человека в стране выявили 307 носителей коронавируса. Еще 658 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлены 90 124 случая заражения. 2 768 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 14 — за последние сутки. 76 045 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 11 311 человек.

Македонские аналитики отмечают новый рост смертности среди пациентов с COVID-19 на фоне общего понижения ежедневно выявляемого числа новых носителей. В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

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