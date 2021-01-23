Москва, , 08:45 — REGNUM Намерение корпорации Google отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 22 января в социальной сети Facebook.

«Ну, понеслась! Так, а что там с суверенным интернетом?», — задаётся вопросом Руслан К.

Многие пользователи отметили, что такие корпорации, как Google, стали иметь такой вес, что начали, по сути, угрожать целым государствам. Люди уверены, что данная ситуация является пугающей.

«Поисковые системы решили поиграть в мировых гегемонов-диктаторов? Ну-ну. Гугл, очнись, ты только поисковик. И всё», — пишет пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы отметили, что вместо источника давления на Австралию в виде Китая, оказалось, что на данную страну оказывает давление американская компания.

«Я думал, что Китай по своему раскладу бочку катит на Австралию, а оказалось, что не они», — пишет Vladimir S.

Отдельные граждане пришли к мнению, что Америка использует цифровые технологии и интернет-ресурсы для продвижения своих интересов. Тем не менее, существуют и другие способы, чтобы продавливать свои интересы в мире.

«Ну, всё правильно. У них есть в наличии вот такой ключ от мира, они им и пользуются. А у кого-то другие ключи. Ракеты, к примеру. Они ведь тоже ключи от решения проблем», — написал Villiam K.

Напомним, 22 января компания Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон.