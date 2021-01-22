Брюссель, , 22:58 — REGNUM В Бельгии вводится запрет на необязательные поездки за рубеж, заявил 22 января на пресс-конференции премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Новая ограничительная мера вводится для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«С 27 января путешествия отпускного или туристического характера будут запрещены. Это касается как поездок из нашей страны, так и к поездок в нее. Запрет будет действовать до 1 марта», — сказал Де Кроо.

Ужесточение мер он обосновал серьезным риском нарушения достигнутой стабилизации эпидемиологической ситуации из-за новых штаммов коронавируса.

Напомним, в Бельгии выявлено порядка 687 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 20,6 тыс. закончились смертью пациентов.

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