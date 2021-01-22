Ижевск, , 22:43 — REGNUM В Удмуртии записались на вакцинацию от коронавируса до настоящего момента более 3,4 тыс. человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Большинство будут делать прививки в составе организованных групп по заявкам, подготовленным работодателями — около 2 тыс. человек. В индивидуальном порядке через регистратуры медучреждений записались около 500 человек, через портал Госуслуг — 491 человек, 415 человек предпочли запись через единый консультационный центр.

Первый компонент вакцины получили 3250 жителей Удмуртии, оба компонента препарата — 720 человек. За неделю с начала объявления массовой вакцинации впервые привились 2208 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, старт массовой вакцинации в республике был объявлен 18 января. Вакцинация проводится дважды в неделю: по средам — организованные группы, по субботам — индивидуально.

В качестве противопоказаний указаны возраст до 18 лет, беременность и период лактации, гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные заболевания, период обострения хронических заболеваний, а также перенесенный в течение последних шести месяцев COVID-19.