Москва, , 21:56 — REGNUM Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций», направленный на поиск профессионалов разных специализаций сферы digital, запускается 22 января 2021 года. Организаторами выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» — это продолжение плановой кадровой работы, которая осуществляется при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Ранее, 12 января, стартовал «Конкурс политологов», проект «Лидеры интернет-коммуникаций» стал следующим шагом в работе с профессиональными кадрами.

Этот конкурс направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. К участию в Конкурсе приглашаются специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по работе в цифровых средах, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры.

Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в АНО «Диалог», ЦУР и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников Конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе Местерской управления «Сенеж» — первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций.

Принять участие в Конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы — на этапе регистрации участникам предстоит презентовать реализованный проект.

Подать заявку на участие можно на сайте лидерыинтернета.рф. Регистрация продлится до 23:59 26 февраля 2021 года.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко считает, что этот проект позволит решить сразу несколько важных задач: «Конкурс задуман как новая среда, где настоящие лидеры интернет-коммуникаций будут совершенствовать свои навыки, приобретать новые компетенции. Нужна площадка, где будут задаваться профессиональные стандарты работы в этой сфере. Где можно получать качественное образование и уже в процессе его получения быть замеченными потенциальными работодателями. Наша задача на текущем этапе — это отбор и обучение талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей, удовлетворение растущего запроса на выявление и подготовку таких специалистов».

По мнению заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, инициатива проведения Конкурса очень своевременна: «Не случайно цифровая трансформация вошла в число национальных целей развития страны. Это современный вызов и требование времени. И только с сильной командой интернет-социологов и интернет-аналитиков, системных архитекторов и других профессионалов отрасли мы достигнем задач, поставленных Президентом.

Ежегодно мы увеличиваем число бюджетных мест в вузах по программам в области информационных технологий. В этом году их по всей стране станет на 20 процентов больше, а к 2024 году эта цифра возрастет вдвое».

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, возглавляемая им организация имеет большой опыт проведения подобных проектов.

«Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» строится на технологической платформе нашего флагманского проекта — «Лидеры России». За три сезона мы провели уже множество открытых кадровых конкурсов по всей стране в самых разных профессиональных сферах. Модель проведения конкурсов зарекомендовала себя наилучшим образом и неоднократно доказала высокую эффективность отбора и обучения, чистоту и прозрачность конкурсных процедур. Мы не изменим правилам и на этот раз: сначала участники будут проходить дистанционное тестирование, затем очные полуфиналы и финал. В этот раз нашим партнером выступает АНО «Диалог». Уверен, что совместно с коллегами мы проведем Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» на самом высоком уровне», — отметил Алексей Комиссаров.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский отмечает актуальность проведения конкурса: «Создавая ЦУРы в каждом субъекте нашей огромной страны, мы особенно остро почувствовали нехватку интернет-профессионалов! Кроме того, мы осознаем весь потенциал глобальной цифровизации. Отсюда такое пристальное внимание к тем специалистам, чьими усилиями будет строиться будущее. Мы постоянно занимаемся учебно-методической работой с нашими кадрами, проводим образовательные мероприятия во многих регионах, но Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» выведет эту работу на федеральный уровень, позволит сделать ее повсеместной».

По мнению руководителя экспертного блока проекта Павла Безручко, пользу от участия в конкурсе получат все претенденты без исключения.

«Все участники смогут получить объективную оценку своих компетенций. И уже на основании этой оценки наметить пути своего профессионального роста. Кроме того, специалисты в digital-сфере являются крайне востребованными на рынке труда. Уверен, что те, кто сможет проявить себя, будут замечены работодателями еще на этапе полуфинала. Для многих из них результатом участия в Конкурсе станут интересные кадровые предложения. Ну, а победители также смогут повысить свою квалификацию через специализированные программы обучения и работу с наставниками», — подчеркнул Павел Безручко.