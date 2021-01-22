Москва, , 21:52 — REGNUM Гололёд и туман ожидаются в Москве в ночь на субботу, 23 января. Предупреждение об этом распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 22 января до 10:00 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости до 300−800 метров, слабый гололёд. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали автомобилистов значительно снизить скорость движения на дороге, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходах при движении по краю проезжей части рекомендуется обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.