Женева, Швейцария, , 21:42 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не получила дополнительную информацию о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», которая требуется для включения её в список используемых в чрезвычайной ситуации. Об этом заявила на брифинге 22 января помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

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При этом она сообщила, что организация получила уже все необходимые данные о вакцинах, произведённых китайскими компаниями Sinovac Biotech и Sinopharm, и может вынести свои заключения по ним уже на следующей неделе.

Напомним, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ВОЗ планирует 22 января начать процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию вакцины «Спутник V».

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