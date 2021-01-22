Анкара, , 21:37 — REGNUM Турция заморозила воздушное сообщение с Бразилией из-за появления там новой мутации коронавируса, сообщил 22 января глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

Также приостановлены перелеты из Британии, ЮАР и Дании.

«Из-за мутации коронавируса временно приостановлены полёты из Великобритании, Дании и ЮАР в нашу страну. Бразилия также была добавлена в список этих стран из-за роста количества случаев заражения местным штаммом», — написал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2021 года у нескольких человек, прибывших в Японию из Бразилии, была обнаружена новая мутация коронавируса, отличная как от уже известной, так и той, что была выявлена в Британии и ЮАР.

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