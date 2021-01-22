Москва, , 21:21 — REGNUM Московские дороги в ближайшие сутки будут покрыты туманом и гололедицей, сообщает 22 января сайт столичного управления МЧС России.

Погода в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что эти явления наиболее вероятны с 21:00 22 января до 10:00 23 января.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21 часа 22 января до 10 утра 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300−800 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица», — указано в сообщении МЧС.

Спасатели советуют водителям снизить скорость и двигаться на увеличенной дистанции, избегая внезапных маневров.

Пешеходам рекомендовано «обозначить себя светоотражающими элементами на одежде».

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