Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Джилл Байден вошла в историю как первая леди США, устроившаяся на оплачиваемую постоянную работу за пределами Белого дома. Об этом 22 января сообщает NBC.

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Жена президента Джо Байдена будет преподавать английский язык на полную ставку в Общественном колледже Северной Вирджинии.

Это та же самая работа, которую она занимала в течение восьми лет, когда ее муж был вице-президентом при президенте Бараке Обаме.

Джилл Байден работает педагогом более трех десятилетий.

Во время своей первой речи в качестве первой леди, 21 января, она похвалила учителей за их «героическую преданность студентам» во время пандемии.