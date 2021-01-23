Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Американская компания Facebook хочет, что бы ее независимый совет по надзору решил, нужно ли навсегда закрывать Facebook и Instagram аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 22 января пишет CBS.

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Компания Facebook заявила, что они уверены в своем намерении навсегда заблокировать аккаунты Трампа. Окончательный вердикт должен быть вынесен независимым советом по надзору — это орган, который принимает решения о модерации контента в социальной сети Facebook, в частности, в отношении рассмотрения апелляций в отношении заблокированного или удаленного контента.

Представители социальной сети заявили, что они надеются, что эксперты независимого комитета поддержат их решение по блокировке акаунтов Трампа за то, что он использовал платформу для «подстрекательства к мятежам».

Напомним, что Трампу был объявил импичмент Палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Бывшего президента обвинили за «подстрекательство к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии.