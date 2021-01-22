Лондон, , 20:56 — REGNUM «Британский» штамм коронавируса более смертоносен, чем обычный SARS-CoV-2, заявил 22 января на брифинге премьер-министр Британии Борис Джонсон.

По представленным Джонсоном данным, при заражении обычным вариантом коронавируса из тысячи умирают около 10 человек, а в случае «британского» штамма смертность на тысячу зараженных доходит до 13−14.

При этом Джонсон вновь заявил, что Британия сейчас вышла на первом место в мире по суточной смертности от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Британии продолжает ужесточать карантинные меры и штрафы за их нарушения.

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