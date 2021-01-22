Тирана, , 20:53 — REGNUM В пятницу, 22 января, в Албании в результате исследования 3314 образцов выявили 739 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на сто выше, чем в среднем ежедневно выявлялось в течение предыдущей недели. Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и местные специалисты предполагают, что эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться. Ещё 469 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 70 655 случаев заражения коронавирусом. 42 895 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1303 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 26 457 человек, из этого числа три пятых — 15 452 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 274 пациента, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Уже неделю отмечается рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении.

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