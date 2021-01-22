Париж, , 20:05 — REGNUM Во Франции количество школ, временно закрытых из выявления случаев заболевания SARS-CoV-2, утроилось за последнюю неделю. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Le Figaro.

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Как уточняют журналисты, статистические данные, опубликованные на сайте Министерства национального просвещения, свидетельствуют о том, что количество учебных заведений, закрывшихся из-за коронавируса, увеличилось втрое за последние 7 дней.

Всего за неделю закрылись 64 заведения: 47 начальных школ, 13 колледжей и 4 лицея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 января министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью LCI опроверг заявление министра-делегата по делам бюджета Оливье Дюссо о том, что правительство должно перестать «жертвовать всем» ради победы над коронавирусом.

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