Бостон, США, 22 января 2021, 20:14 — REGNUM 1900 доз вакцины Moderna были уничтожены после того, как уборщик нечаянно отключил холодильное хранилище в Бостоне. Об этом 22 января сообщает ABC.
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Хранилище в бостонской аптеке «находилось в безопасном месте и было оборудовано системой сигнализации. Вилка была обнаружена ослабленной после того, как работник случайно задел ее во время уборки», — рассказал представитель бостонской сети аптек, VA Boston Healthcare System, где произошел инцидент.
Представитель также добавил, что они расследуют, почему инцидент произошел и почему сигнализация не сработала так, как должна была.
Также было сказано, что испорченные дозы вскоре будут заменены, и никаких накладок в поставке вакцин не будет.