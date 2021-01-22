Бостон, США, , 20:14 — REGNUM 1900 доз вакцины Moderna были уничтожены после того, как уборщик нечаянно отключил холодильное хранилище в Бостоне. Об этом 22 января сообщает ABC.

Лаборатория компании Moderna Modernatx.com

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Хранилище в бостонской аптеке «находилось в безопасном месте и было оборудовано системой сигнализации. Вилка была обнаружена ослабленной после того, как работник случайно задел ее во время уборки», — рассказал представитель бостонской сети аптек, VA Boston Healthcare System, где произошел инцидент.

Представитель также добавил, что они расследуют, почему инцидент произошел и почему сигнализация не сработала так, как должна была.

Также было сказано, что испорченные дозы вскоре будут заменены, и никаких накладок в поставке вакцин не будет.