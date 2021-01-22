Саранск, , 19:41 — REGNUM В Мордовии подготовили для проведения вакцинации от коронавируса 40 стационарных пунктов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцина от коронавируса Минобороны России

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Также в республике готовы 17 мобильных точек для прививочной кампании. Запись на прививку можно сделать или на портале «Госуслуги», или в регистратуре поликлиники по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе наблюдается снижение ежедневного числа случаев заражения коронавирусом. В течение января число госпитализаций снизилось на 24%. В настоящее время свободно 34,5% коек для лечения пациентов с коронавирусом.

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