Гавана, , 20:15 — REGNUM На Кубе был зарегистрирован один случай нового штамма COVID-19, выявленный в ЮАР, сообщили кубинские медики 22 января. Об этом сообщает ABC.

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Человек, у которого обнаружили новый штамм, был протестирован в аэропорту при въезде в страну и в настоящее время находится в изоляции.

Это первый случай, когда на Кубе был обнаружен новый штамм COVID-19. К 22 января на Кубе зарегистрировано в общей сложности 19 530 случаев заряжения и 184 случая смерти.