Саранск, 22 января 2021, 19:37 — REGNUM В Мордовии наблюдается снижение ежедневного числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»
В настоящее время свободно 34,5% коек для лечения пациентов с коронавирусом. В течение января число госпитализаций снизилось на 24%.
«Если закрепится положительная тенденция, сможем значительно высвободить места в больницах под плановую диспансеризацию и лечение по другим серьезным направлениям», — заявил на заседании оперативного штаба врио главы Мордовии Артём Здунов.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1654 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2143 человек. Активными носителями коронавируса в данный момент являются 2432 жителя Мордовии.
Читайте также: В Мордовии вновь выявили 80 новых носителей коронавируса