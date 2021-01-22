Саранск, , 19:37 — REGNUM В Мордовии наблюдается снижение ежедневного числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В настоящее время свободно 34,5% коек для лечения пациентов с коронавирусом. В течение января число госпитализаций снизилось на 24%.

«Если закрепится положительная тенденция, сможем значительно высвободить места в больницах под плановую диспансеризацию и лечение по другим серьезным направлениям», — заявил на заседании оперативного штаба врио главы Мордовии Артём Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1654 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2143 человек. Активными носителями коронавируса в данный момент являются 2432 жителя Мордовии.

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