24 января 2021 | Время чтения 2 мин

Архангельск, , 14:00 — REGNUM В Архангельской области приближается навигация 2021 года, и решение вопроса будет ли участвовать в ней единственный в России колесный пароход «Николай Гоголь». Судно, построенное в 1911 году на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде по заказу Северного Пароходного общества, первоначально работало на маршруте Архангельск — Вологда, по мере обмеления Северной Двины перешло на пассажирские перевозки Архангельск-Котлас. В 1918—1919 годах оно участвовало в Гражданской войне, доставляя частям 6-й армии РККА пополнения и боеприпасы, служило госпитальным судном.

Последний действующий пароход России «Николай Гоголь» принадлежит северодвинской «Звездочке», а базируется в навигацию в Архангельске, на Красной пристани Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Огромное рулевое колесо – такое же, как в год постройки парохода Владимир Станулевич © ИА REGNUM Судовой колокол «Гоголя» отбивает склянки с 1911 года Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Салон парохода удобен для торжественных мероприятий и совещаний больших руководителей. В таком же салоне парохода-близнеца «Гоголя» снимался фильм «Бесприданница», Никита Михалков пел своего «Мохнатого шмеля» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В годы Великой Отечественной войны команда «Гоголя» получала переходящий вымпел и несколько раз заносилась на Доску почета Наркомречфлота. В 1973 году судовладелец, Центр Судостроения «Звездочка», решил использовать пароход как плавучую базу отдыха своих работников. В 1993 году ЦС «Звездочка» поставил судно на капитальный ремонт, продолжавшийся с 1994 по 1996 год. Войдя в строй, уникальное судно возило северян и гостей Архангельской области по Северной Двине до пристани Сия.

С прогулочной палубы парохода интересно рассматривать достопримечательности на берегах Северной Двины даже в дождь Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Коридор на пассажирской палубе «Гоголя» Владимир Станулевич © ИА REGNUM Стандартная каюта на 2-х человек Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Трап на пассажирскую палубу парохода Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 2019 году возникли проблемы — администрация Архангельского морского порта ограничила пассажирское судоходство в протоке, которой «Гоголь» шел от причала в Северодвинске вверх по Двине. Выход нашли, решив принимать туристов не в Северодвинске, а в Архангельске чтобы следовать протокой без пассажиров. Но сразу вслед пришла эпидемия «COVID-19», и участие парохода в навигации 2020 года сорвалось из-за ограничений на культурно-массовые мероприятия, к которым почему-то причислили рейсы парохода, скорее являющиеся перевозкой пассажиров. Находящееся на грани рентабельности судно-памятник истории и культуры регионального значения, стало приносить «Звездочке» большие убытки.

119 лет это переговорное устройство в машинном отделении принимает команды с мостика парохода Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Надраенные медные детали механизмов начала XX века – половина успеха у туристов Владимир Станулевич © ИА REGNUM Паровые котлы на дровах – гордость и фирменный стиль «Гоголя»

Машинное отделение парохода на 90% такое же как в 1911 году Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому, устанавливающему своим указом ограничения по эпидемии, следует в 2021 году разрешить рейсы парохода, отнеся их к пассажироперевозкам. 150 пассажиров на борту не больше числа пассажиров на рейсовых теплоходах в дельте Северной Двины или числа покупателей в архангельских супермаркетах. В противном случае Архангельская область, Русский Север и Россия могут потерять одну их своих уникальных достопримечательностей.

А когда хорошая погода и светит солнце – церкви и природу Русского Севера лучше рассматривать с верхней палубы парохода Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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