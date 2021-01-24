Архангельск, 24 января 2021, 14:00 — REGNUM В Архангельской области приближается навигация 2021 года, и решение вопроса будет ли участвовать в ней единственный в России колесный пароход «Николай Гоголь». Судно, построенное в 1911 году на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде по заказу Северного Пароходного общества, первоначально работало на маршруте Архангельск — Вологда, по мере обмеления Северной Двины перешло на пассажирские перевозки Архангельск-Котлас. В 1918—1919 годах оно участвовало в Гражданской войне, доставляя частям 6-й армии РККА пополнения и боеприпасы, служило госпитальным судном.

Последний действующий пароход России «Николай Гоголь» принадлежит северодвинской «Звездочке», а базируется в навигацию в Архангельске, на Красной пристани
Последний действующий пароход России «Николай Гоголь» принадлежит северодвинской «Звездочке», а базируется в навигацию в Архангельске, на Красной пристани
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Огромное рулевое колесо – такое же, как в год постройки парохода
Судовой колокол «Гоголя» отбивает склянки с 1911 года
Огромное рулевое колесо – такое же, как в год постройки парохода
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Судовой колокол «Гоголя» отбивает склянки с 1911 года
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Салон парохода удобен для торжественных мероприятий и совещаний больших руководителей. В таком же салоне парохода-близнеца «Гоголя» снимался фильм «Бесприданница», Никита Михалков пел своего «Мохнатого шмеля»
Салон парохода удобен для торжественных мероприятий и совещаний больших руководителей. В таком же салоне парохода-близнеца «Гоголя» снимался фильм «Бесприданница», Никита Михалков пел своего «Мохнатого шмеля»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В годы Великой Отечественной войны команда «Гоголя» получала переходящий вымпел и несколько раз заносилась на Доску почета Наркомречфлота. В 1973 году судовладелец, Центр Судостроения «Звездочка», решил использовать пароход как плавучую базу отдыха своих работников. В 1993 году ЦС «Звездочка» поставил судно на капитальный ремонт, продолжавшийся с 1994 по 1996 год. Войдя в строй, уникальное судно возило северян и гостей Архангельской области по Северной Двине до пристани Сия.

С прогулочной палубы парохода интересно рассматривать достопримечательности на берегах Северной Двины даже в дождь
С прогулочной палубы парохода интересно рассматривать достопримечательности на берегах Северной Двины даже в дождь
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Коридор на пассажирской палубе «Гоголя»
Стандартная каюта на 2-х человек
Коридор на пассажирской палубе «Гоголя»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Стандартная каюта на 2-х человек
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Трап на пассажирскую палубу парохода
Трап на пассажирскую палубу парохода
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 2019 году возникли проблемы — администрация Архангельского морского порта ограничила пассажирское судоходство в протоке, которой «Гоголь» шел от причала в Северодвинске вверх по Двине. Выход нашли, решив принимать туристов не в Северодвинске, а в Архангельске чтобы следовать протокой без пассажиров. Но сразу вслед пришла эпидемия «COVID-19», и участие парохода в навигации 2020 года сорвалось из-за ограничений на культурно-массовые мероприятия, к которым почему-то причислили рейсы парохода, скорее являющиеся перевозкой пассажиров. Находящееся на грани рентабельности судно-памятник истории и культуры регионального значения, стало приносить «Звездочке» большие убытки.

В России прошли две революции, две Мировых войны, а пароход «Сормовских заводов» занимался одним и тем же делом – перевозил пассажиров по Северной Двине
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В годы Великой Отечественной «Гоголь» ремонтировался в Великом Устюге
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Судовладельцем «Гоголя» является центр судостроения «Звездочка»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
119 лет это переговорное устройство в машинном отделении принимает команды с мостика парохода
119 лет это переговорное устройство в машинном отделении принимает команды с мостика парохода
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Надраенные медные детали механизмов начала XX века – половина успеха у туристов
Паровые котлы на дровах – гордость и фирменный стиль «Гоголя»
Надраенные медные детали механизмов начала XX века – половина успеха у туристов
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Паровые котлы на дровах – гордость и фирменный стиль «Гоголя»
Машинное отделение парохода на 90% такое же как в 1911 году
Машинное отделение парохода на 90% такое же как в 1911 году
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому, устанавливающему своим указом ограничения по эпидемии, следует в 2021 году разрешить рейсы парохода, отнеся их к пассажироперевозкам. 150 пассажиров на борту не больше числа пассажиров на рейсовых теплоходах в дельте Северной Двины или числа покупателей в архангельских супермаркетах. В противном случае Архангельская область, Русский Север и Россия могут потерять одну их своих уникальных достопримечательностей.

А когда хорошая погода и светит солнце – церкви и природу Русского Севера лучше рассматривать с верхней палубы парохода
А когда хорошая погода и светит солнце – церкви и природу Русского Севера лучше рассматривать с верхней палубы парохода
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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