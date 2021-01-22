Ханты-Мансийск, , 19:34 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский привился от коронавируса двумя компонентами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ХМАО

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"Есть несколько доказавших свою эффективность способов защитить себя от ковида: самоизоляция, масочный режим, социальная дистанция. Но самый надёжный способ защитить себя от ковида — вакцинация. Поэтому я привился», — сообщал Алексей Добровольский.

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«Из общения с коллегами вижу, как растёт число иностранцев, готовых приехать в Россию и привиться именно «Спутником V», — сообщил Алексей Добровольский.