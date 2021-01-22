Вашингтон , , 20:16 — REGNUM Компания Pfizer начала испытывать вакцину от COVID-19 на детях. Об этом 22 января сообщает CNN.

Вакцинация NIAID

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Компания Pfizer сообщила, что испытания вакцины от COVID-19 на детях в возрасте от 12 до 15 лет в настоящее время полностью одобрены, в них участвуют уже 2259 человек.

Компания Pfizer начала набор участников для этого испытания в октябре, но, по словам компании, она не знает, когда будут доступны данные исследования.

Министерство здравоохранения и социальных служб США разрешило вакцину Pfizer от COVID-19 к экстренному использованию лицам в возрасте 16 лет и старше.