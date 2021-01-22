Москва, , 19:28 — REGNUM Секретарь Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) Лидия Михеева на свой странице на сайте ОП РФ призвала не допустить манипулирования детьми призывами к участию в массовых акциях протеста.

«Информация о призывах к школьникам в соцсетях выйти на несанкционированные мероприятия не может не вызывать обеспокоенность. Уверена, что в семьях обсуждается эта ситуация и ее причины, родители рассказывают своим детям о возможных последствиях участия в акциях, которые не согласованы. Любое манипулирование людьми не может быть одобрено, тем более когда это манипулирование детьми», — отметила Лидия Михеева.

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