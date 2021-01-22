Бергамо, Италия, , 19:24 — REGNUM Власти Италии на протяжении нескольких лет игнорировали свои международные обязательства и не занимались подготовкой к возможным эпидемиям, сказано в докладе пандемиста Пьерпаоло Лунелли, представленном в прокуратуру Бергамо, сообщает Agenzia Italia в пятницу, 22 января.

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Прокуратура ведет расследование по жалобам родственников жертв первой волны коронавируса, истцы утверждают, что власти страны сделали не все от них зависящее для предупреждения эпидемии и распространения вируса. Весной 2020 года смертность в Бергамо выросла в шесть раз.

Правила подготовки к возможной эпидемии были утверждены Всемирной организацией здравоохранения в 2007 году, общая подготовка должна была быть завершена к 2012 году, но в Италии этого сделано не было, сказано в докладе.