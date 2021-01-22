Москва, , 19:19 — REGNUM Член Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, как общественная организация борется с провокационным контентом в социальных сетях, что особенно актуально на фоне призывов к участию в массовых акциях протеста.

«Мы обратились в первую очередь к родителям. Иногда даже они не понимают, насколько дети осведомлены об призывах принять участие в массовых акциях, что они обмениваются информацией, выясняют, кто идет или не идет на митинги. Все ученики во всех школах интересуются этой информацией, даже те, у кого нет никаких смартфонов. То есть эти призывы организованы очень профессионально. И совершенно очевидно, что дети могут быть подвержены опасности. Потому что организаторам этих мероприятий очень интересно, чтобы пролилась кровь, чтобы кто-то пострадал, чтобы потом в этом можно было обвинить государство. То есть провокации будут, это безусловно, и ждать ничего хорошего не приходится. И мы обратили внимание родителей на это, и на то, что это несанкционированные мероприятия, и подвергнуты ответственности будут не только их организаторы, но и участники. И это реальная угроза для наших детей», — рассказала Ольга Леткова.

«Мы разослали соответствующее письмо по многим родительским чатам. Мы — общероссийская организация, и везде, где смогли, мы поставили родителей в известность, призвали их быть бдительными, проверить контакты детей, поговорить с ними о том, что это такое, какие опасности их ждут, обсудить с детьми эту тему и проконтролировать их поведение, чтобы они не попали в эту историю», — подчеркнула она.

«Мы также обратились к самим организаторам митингов и потребовали, чтобы наших детей оставили в покое. Хотите решать свои политические, экономические задачи, уходить от ответственности — решайте, но не трогайте наших детей. Ответа от организаторов этих акций мы, естественно, не получили. Но мы по крайней мере сделали к ним обращение», — продолжила член Ассоциации родительских комитетов и сообществ.

«И мы призвали наши власти защитить наших детей. Давайте что-то делать, давайте закроем TikTok, давайте закроем другие социальные сети, которые массированно «обрабатывают» наших детей, давайте на будущее введем там жесткие правила, так, чтобы владельцы сетей считались с этими правилами — либо они четко контролируют свой контент, либо несут за него ответственность», — отметила она.

«Я думаю, что сделать это нужно было давно, мы обращались к этой теме уже давно. И не только по поводу TikTok, по поводу в целом соцсетей, которые никак не контролируются, и дети из них получают все, что угодно, не только «политическую обработку» — любой внимательный родитель это знает и об этом расскажет. Сейчас нужны экстренные меры в отношении этих соцсетей, а в дальнейшем — жесткие меры по их регламентации», — завершила свой комментарий Ольга Леткова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор направил руководству социальной сети TikTok требование прекратить распространение на площадке информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несогласованных митингах. Ведомство также обратилось ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с призывом не допускать распространения подобной информации и призывов к «совершению любых действий, сопряжённых с опасными для детей последствиями».

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